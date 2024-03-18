هذا من فضل ربي..حياة كريمة تجهز ابنة بائع بطاطا بالكامل وتستكمل شراء أجهزتها

خصص برنامج " حياة كريمة " المذاع على قناة " دي إم سي " فقرة في حلقة اليوم لإعطاء مساعدة مالية لبائع بطاطا على عربة، ولكنه يساعد المحتاج، فقررت مؤسسة حياة كريمةمساعدته وتجهيز ابنته.

العربة رأسمالي

ورد بائع البطاطا على أيمن مصطفى “هذا من فضل ربي” عندما سأله الاعلامي ما إذا كانت هذه المهنة تكفي احتياجاته أم لا، قائلا “العربية دى هى رأسمالي”.

واسترسل بائع البطاطا أن ابنته سوف تعقد خطبتها فى اليوم الخامس من عيد الفطر. ومن ثم اشترى منه أيمن مصطفى كامل بضاعته ومنحه مبلغ 500 جنيه، حامدا لله سبحانه وتعالي، داعيا له صاحب عربة البطاطا:" ربنا يكفيك شر المرض".

وفاجأ الإعلامي أيمن مصطفي بائع البطاطا بأن مؤسسة “حياة كريمة” سوف تجهز ابنته بالكامل وستحضر لها كل أجهزتها.