نجوى فؤاد: دوري في فيلم أرض النفاق أقل من موهبتي وسطحي جدا

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إن دورها في فيلم أرض النفاق أقل من موهبتها الفنية، وسطحي جدا، ولم يكن مؤثرا.

واستعادة الفنانة نجوى فؤاد، العديد من الذكريات في حياتها الشخصية قائلة: أنا من هواة القراءة والكتابة وثقفت نفسي رغم عدم التحاقي بالمدارس وعدم حب والدي للبنات ووالدتي توفت وأنا عندي 7 أشهر ولم أجد أحد يصرف عليا".

وكشفت نجوى فؤاد خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تفاصيل مشاركتها في فيلم ملاك وشيطان، لافتة إلى أن المخرج عز الدين ذو الفقار اختارها للعب بطولة الفيلم قائلا: "دي وش جديد وبريء".

تابعت الفنانة نجوى فؤاد، مشاركتي في فيلم ملاك وشيطان خلتني نطيت من الأرض للسماء مرة واحدة وكانت قفزة فنية كبيرة جدا لي".