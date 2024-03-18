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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجوى فؤاد: أبويا مكنش بيحب البنات.. وأمي توفيت وأنا عندي 7 شهور

صدى البلد

استعادت الفنانة نجوى فؤاد، العديد من الذكريات في حياتها الشخصية قائلة: أنا من هواة القراءة والكتابة وثقفت نفسي رغم عدم التحاقي بالمدارس وعدم حب والدي للبنات، ووالدتي توفيت وأنا عندي 7 أشهر ولم أجد أحد يصرف عليا".

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وكشفت نجوى فؤاد خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تفاصيل مشاركتها في فيلم ملاك وشيطان، لافتة إلى أن المخرج عز الدين ذو الفقار اختارها للعب بطولة الفيلم قائلا: "دي وش جديد وبريء".

وتابعت الفنانة نجوى فؤاد: مشاركتي في فيلم ملاك وشيطان خلتني نطيت من الأرض للسماء مرة واحدة وكانت قفزة فنية كبيرة جدا لي".

واستطردت قائلة: دوري في فيلم أرض النفاق أقل من موهبتي الفنية، وسطحي جدا، ولم يكن مؤثرا.

نجوى نجوى فؤاد اخبار التوك شو الفن محمد موسى

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