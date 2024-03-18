نجوى فؤاد: أبويا مكنش بيحب البنات.. وأمي توفيت وأنا عندي 7 شهور

استعادت الفنانة نجوى فؤاد، العديد من الذكريات في حياتها الشخصية قائلة: أنا من هواة القراءة والكتابة وثقفت نفسي رغم عدم التحاقي بالمدارس وعدم حب والدي للبنات، ووالدتي توفيت وأنا عندي 7 أشهر ولم أجد أحد يصرف عليا".

وكشفت نجوى فؤاد خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تفاصيل مشاركتها في فيلم ملاك وشيطان، لافتة إلى أن المخرج عز الدين ذو الفقار اختارها للعب بطولة الفيلم قائلا: "دي وش جديد وبريء".

وتابعت الفنانة نجوى فؤاد: مشاركتي في فيلم ملاك وشيطان خلتني نطيت من الأرض للسماء مرة واحدة وكانت قفزة فنية كبيرة جدا لي".

واستطردت قائلة: دوري في فيلم أرض النفاق أقل من موهبتي الفنية، وسطحي جدا، ولم يكن مؤثرا.