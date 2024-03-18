آه يا وجع القلب.. نجوى فؤاد تنهار في البكاء لهذا السبب

انهارت الفنانة نجوى فؤاد، إثر عرض صورة الفنان الراحل سمير غانم وزوجته الراحلة دلال عبد العزيز قائلة: آه يا وجع القلب رحيلهم كسرني وزود مرضي وحسيت إن الدنيا فضيت وكانوا أهلي وإخواتي".

وتابعت الفنانة نجوى فؤاد خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق طلب إيدي للزواج ولكن أنا كنت متزوجة في ذلك الوقت، ولا يجوز شرعا في الإسلام أن يتزوج المسيحي من مسلمة.

وكشفت الفنانة نجوى فؤاد خلافها مع الفنانة تحية كاريوكا، ونشوب مشاجرة بينهما، قائلة: إن أحد الأشخاص روج شائعة بأنني تزوجت تزوجها الفنان محرم فؤاد فجاءت ليّ الاستوديو "ورفعت عليا الشبب عشان تضربني والناس تدخلت وانهت الأزمة".