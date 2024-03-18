جابتني الأرض.. نجوى فؤاد: ندمانة على مشاركتي في أفلام المقاولات

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إنها تشعر بالندم لمشاركتها في أفلام المقاولات، معقبة: كنت محتاجة فلوس وعملت 7 أو 8 أفلام جابوني الأرض.

وتابعت نجوى فؤاد خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الفنان يوسف شعبان اشترى لها 5 أفدنة كي يؤمنها من غدر الزمن ولكنها اضطرت لبيعها لسداد مديونية الضرائب وكان ثمن الفدان وقتها 10 آلاف، لافتة إلى أن الفنان يوسف شعبان كان إنسانا لأبعد الحدود وقيمة لا تعوض.

وكشفت الفنانة نجوى فؤاد، عن أكبر خطأ ارتكبته في حياتها، قائلة: ندمانة على عدم إنجابي ولو رجع بيا الزمن "هخلف وغلطت عمري إن معنديش أسرة وأولاد يبقوا حواليا".