نجوى فؤاد: هنري كيسنجر طلب إيدي للزواج

قالت الفنانة نجوى فؤاد، إن هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق طلب يدها للزواج، مضيفة: "لكن أنا كنت متزوجة في ذلك الوقت، ولا يجوز شرعا في الإسلام أن يتزوج المسيحي من مسلمة".

وكشفت الفنانة نجوى فؤاد خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، خلافها مع الفنانة تحية كاريوكا، ونشوب مشاجرة بينهما، قائلة: إن أحد الأشخاص روج شائعة بأنني تزوجت تزوجها الفنان محرم فؤاد فجاءت ليّ الاستوديو "ورفعت عليا الشبب عشان تضربني والناس تدخلت وانهت الأزمة".

تابعت، تحية كاريوكا هي السيدة التي أجبرت العالم العربي على احترام الراقصة، مضيفة أنا الفن غدار جدا.