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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بيت الرفاعي الحلقة 8 .. أمير كرارة يبحث عن براءته من قتل والده

بيت الرفاعي
بيت الرفاعي

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل بيت الرفاعي احداث مشوقة حيث قابل ياسين (أمير كرارة) عبد الواحد (أحمد صيام) وهو صديق قديم لوالده، ويحاول معرفة منه عن الشخص الذى له مصلحه في قتل والده محمود الرفاعى، ويخبره بأن والده قتل داخل المنزل، وهذا يؤكد أن القاتل من داخل المنزل، ويرجح أن يكون عبد الحميد (سيد رجب) فيما يشك ياسين في فاروق، ولكن عبد الواحد أخبر ياسين بأن والده لديه كمية كبيرة من الدولارات بجانب الأملاك المعروفة وعليه البحث عنها.

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وأخبرت رقية (ملك قورة) والدتها ليلى (صفاء الطوخى) وأختها جمالات (رحاب الجمل) أنها عثرت على عمل كمترجمة بمكتب في وسط البلد، ولكن بعد ذلك نكتشف أنها عملت في ملهى ليلي، وفى مفاجأة غير متوقعة تقدم فاروق (أحمد رزق) لخطبة رقية، ولكن والدتها وأختها ترفضان وتطردانه من المنزل، ولكن فاروق يهددهما بأنه سيجعلهما تتمنيان أن يتزوجها ولن يتركهما في حالهما نهائياً.

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل بيت الرفاعي بأحداث مثيرة حيث هرب ياسين (أمير كرارة) من منزل عائلته الجديد رغم اعتراض أخيه يحيى (تامر نبيل)، وفى نفس الوقت تصل الشرطة إلى المنزل، ويكشف الضابط أنه حضر ليس من أجل ياسين (أمير كرارة) وإنما للقبض على يحيى بعد ظهور أدلة جديدة فى قضية تسهيل هروب أخيه ياسين.

ويكشف الضابط أن السيارة النقل التى صدمت عربة الترحيلات وهرب منها ياسين، هى باسم عائلة الرفاعى، ولذلك فهناك أمر بالقبض على يحيى وتحبسه النيابة 15 يوما على ذمة التحقيق، ويظهر فاروق فى قسم الشرطة ويعرض على أبناء عمه المساعدة والعودة للعيش فى المنزل مرة أخرى ولكن جمالات (رحاب الجمل) ترفض بعدما طردهم من منزلهم وأهانهم.

يشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

يجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.

أحمد رزق احمد صيام أمير كرارة بيت الرفاعي تامر نبيل

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