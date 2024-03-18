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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا تعلن قطع مياه الشرب عن دشنا والقرى التابعة .. غدا

بيان مياه قنا
بيان مياه قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ قنا ، فى بيان لها اليوم الاثنين، عن قطع كامل لمياه الشرب عن مركز دشنا والقرى التابعة له، غداً الثلاثاء الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٤ .

أوضح بيان شركة مياه قنا ، بأن قطع مياه الشرب بغرض استكمال إصلاح عطل بخط قطر ٧٠٠مم زهر مرن أسفل طريق مصر- أسوان بجوار كوبري حلاوة داخل فاروغة.

أشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أن قطع مياه الشرب سوف يبدأ فى تمام الساعة العاشرة مساءاً وحتى الساعة الواحدة صباحاً.
 أضاف بيان شركة مياه قنا ، بأن الشركة سوف تبدأ ضخ مياه الشرب فور الانتهاء من أعمال الصيانة، التى تستهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين فى كافة المناطق.

أهابت شركة مياه الشرب بـ قنا ، المواطنين قاطنى المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم، بسرعة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

ونوه بيان شركة مياه قنا ، إلى أن هناك أرقام تم الإعلان عنها ، للشكاوى والاستفسار وطلب سيارات المياه وتتضمن " الخط الساخن ١٢٥ ،  الرقم ٠١٢٧٥١١٨٢٢٥ ،  الرقم ٠١٠١٢٦٤٦٩٧٦ ".

 

قنا مركز دشنا شركة مياه الشرب مياة قنا إصلاح عطل

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