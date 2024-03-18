قنا تعلن قطع مياه الشرب عن دشنا والقرى التابعة .. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ قنا ، فى بيان لها اليوم الاثنين، عن قطع كامل لمياه الشرب عن مركز دشنا والقرى التابعة له، غداً الثلاثاء الموافق ١٩ مارس ٢٠٢٤ .

أوضح بيان شركة مياه قنا ، بأن قطع مياه الشرب بغرض استكمال إصلاح عطل بخط قطر ٧٠٠مم زهر مرن أسفل طريق مصر- أسوان بجوار كوبري حلاوة داخل فاروغة.

أشار بيان شركة مياه قنا ، إلى أن قطع مياه الشرب سوف يبدأ فى تمام الساعة العاشرة مساءاً وحتى الساعة الواحدة صباحاً.

أضاف بيان شركة مياه قنا ، بأن الشركة سوف تبدأ ضخ مياه الشرب فور الانتهاء من أعمال الصيانة، التى تستهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين فى كافة المناطق.

أهابت شركة مياه الشرب بـ قنا ، المواطنين قاطنى المناطق المذكورة وأصحاب المخابز والمطاعم، بسرعة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

ونوه بيان شركة مياه قنا ، إلى أن هناك أرقام تم الإعلان عنها ، للشكاوى والاستفسار وطلب سيارات المياه وتتضمن " الخط الساخن ١٢٥ ، الرقم ٠١٢٧٥١١٨٢٢٥ ، الرقم ٠١٠١٢٦٤٦٩٧٦ ".