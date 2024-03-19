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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عيد ميلاد ماجد المصري.. أهم أعماله ومشواره الفني

ماجد المصري
ماجد المصري

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان ماجد المصري،  ١٩ من شهر مارس عام 1963. وهو ممثل تنوعت أعماله على المسرح، التلفاز والسينما، يعد اليوم من نجوم الدراما العربية والمصرية.


تستعرض صدى البلد العديد من المعلومات عن ماجد المصرى ..

- تميز من أعماله المسلسلات الدرامية منها: لعبة الموت، علاقات خاصة، طوفان وزلزال.  

- ولد ماجد المصري في مدينة طنطا بالإسكندرية في مصر، في 18 مارس عام 1963.

- تلقى دروسًا في الرقص والغناء

- تزوج ماجد المصري سابقًا من منى إش إش اينة الملحن المصري حسن إش إش وله منها ولد وابنة

- تزوج بعدها بعدة أعوام من رانيا أبو النصر وهي شخصية من خارج الوسط الفني وأنجبا ولد وابنة

- يعد المسلسل الدرامي بحر أول تجربة بطولة مطلقة له ضمن عمل تلفازي درامي.

- تم تكريمه عن مجمل أعماله في الدورة العاشرة لمهرجان روتردام السينمائي.

ماجد المصري

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