حصن نفسك.. أطعمة لتقوية مناعتك من نزلات البرد المنتشرة

تنتشر نزلات البرد والانفلونزا بشكل كبير وتصيب الكبار والصغار هذه الأيام ولذلك قدم الدكتور أحمد شكر أخصائي امراض الباطنة والحميات علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن أطعمة تعزز المناعة.

من أهم الأطعمة التي تعزز المناعة

اللوز :

يحتوي على كمية مثالية من فيتامين E والبروتينات ومضادات الأكسدة التي ترفع من كفاءة الجسم وجهاز المناعة على مقاومة الأمراض.

الفلفل الحلو :

تحتوي الحبة الواحدة على 169% من الحصة الموصى بها يومياً من فيتامين سي يعتبر من أفضل مصادر فيتامين سي الطبيعية اللي تحفز الخلايا البيضا على مكافحة العدوى وبالتالي بناء نظام مناعي جيد.

الزبادي

المعزز بالبروبيوتك ( البكتيريا النافعة) اللي تنشط جهازك المناعي عن طريق زيادة عدد الخلايا المناعية

الثوم :

من الأطعمة (prebiotic) اللي تغذي البكتيريا النافعة وخاصة الثوم النئ يحارب الالتهابات والبكتيريا

الزنجبيل:

يساعد على تقوية جهاز المناعة بفضل الزيوت الطيارة اللي يحتوي عليها ويمتلك على خصائص مضادة للميكروبات والالتهابات

الكركم :

يتميز الكركمين الموجود في الكركم بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات والبكتيريا والفيروسات

أطعمة اخرى :

مرقة العظام

شوربة العظام

الفطر

الحمضيات

الشاي الأخضر