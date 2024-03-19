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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مايا مرسي تجتمع مع رئيسة لجنة الأسرة والمرأة في أوزباكستان لبحث سبل التعاون

صدى البلد

خلال مشاركتها على رأس وفد مصر فى فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة csw68 بنيويورك اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مع  بارببويفا أوزودا رئيسة لجنة الأسرة والمرأة في أوزباكستان، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب في ملف تمكين المرأة بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW68 بنيويورك.

     

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي التقدم المحرز فى ملف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وبرامج ريادة الأعمال التي تهدف إلى تنمية مهارات السيدات بإدارة المشروعات وتطوير الصفات الريادية والشخصية لهن، وتشجيعهن على البدء بمشروعاتهن المتناهية الصغر، بالإضافة إلى برامج الشمول المالي التي تهدف إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصاديًا وماليًا وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعي ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لها بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا ورقمنة اَلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.
     

من جانبها وجهت بارببويفا أوزودا الشكر والتحية إلى الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، على جهودها وتعاونها وحضورها المنتدى الدولي حول "خبرة أوزباكستان والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دعم المرأة" بالعاصمة سمرقند في أوزباكستان، مشددة على أهمية البناء والعمل علي مخرجات منتدى سمرقند لتحقيق الاستفادة القصوى في هذا الصدد. كما أكدت على أن هناك تشابه كبير بين الجانبين في الاهتمامات الخاصة بالمرأة، مشيرة إلى جهود دولتها في إصدار التشريعات وفي مجالات التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال وصحة المرأة.

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