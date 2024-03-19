مساعدات أردنية جديدة لأهالي قطاع غزة

سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الثلاثاء طائرة مساعدات انسانية جديدة لأهالي فلسطين في غزة تحمل مساعدات إغاثية – إيوائية (خيماً) بدعم من منظمة انيرا بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وبالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

كان سلاح الجو الأردني، قد نفذ 5 إنزالات جوية على شمالي قطاع غزة تحمل مساعدات طبية وغذائية بمشاركة عدد من الدول.

وحسب قناة المملكة الأردنية، تأتي عمليات الإنزال ضمن سلسلة الجهود التي يبذلها الأردن من أجل دعم صمود الأشقاء في غزة والتخفيف من وطأة الحرب الإسرائيلية المستعرة التي تُلقي بظلالها على أجواء شهر رمضان المبارك

وشاركت في عملية الإنزال الجوي التي استهدفت عددا من المواقع في شمال القطاع طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني نفذت أحداهما إنزالاً لمساعدات طبية عاجلة على المستشفى الميداني الأردني غزة/77، وطائرة تابعة لمصر، وطائرة تابعة للولايات المتحدة، وطائرة تابعة لألمانيا التي تعد أول مشاركة لها مع القوات المسلحة الأردنية.

وجاءت عملية إنزال المساعدات الأردنية بالتعاون مع بروناي وتجسيداً لموقف الأردن الثابت والداعم لقطاع غزة، وتأكيداً على مواصلة تقديم العون للأشقاء الفلسطينيين في مختلف الظروف.