علي جمعة يوضح حكم الدعاء على النفس بالموت

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل حول حكم من يقوم بالدعاء على نفسه او يطلب الموت من الله؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الثلاثاء: "سيدنا النبي صلى الله علبه وسلم، نهى عن الدعاء على النفس، وده لأن فيه نوع من قلة الأدب مع الله".

وتابع: "ممكن لو فى فتن شديدة ممكن الانسان يدعى ربه بأدب ويقول (اللهم احينى ما دامت الحياة خير لى وامتنى لو كان الموت راحة لى)، وده حصل مع الامام البخاري لما أحد الامراء امره انه يعطي درس لابنه فى البيت فرفض فدعا بهذا الدعاء".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.