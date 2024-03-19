على جمعة: بعض الألعاب الإلكترونية اخترعها شياطين من الأنس لتدمر المجتمعات

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الألعاب الإلكترونية نوع من أنواع تدمير البشرية، ومن اخترعها يريد ان يدمر المجتمعات، وهذا الطريق عوج ويجب ان ننبه الناس اليه،".

وتابع الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، اليوم الثلاثاء: "من اخترع هذه الألعاب نوع من أنواع شياطين الإنس، ودور يدعون إلى الشر والفساد وإدراك الشهوات والمصالح فقط على حساب الناس، وهو ويريد التدمير وتمزيق المجتمعات وخرابها".

وأضاف: "الحرية مسؤولية وليست تفلت، وصلنا الى حد ان الادباء شعروا بالخطورة من التفلت باسم الحرية".

برنامج نور الدين، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.