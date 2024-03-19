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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاروق فلوكس: دعيت ربنا في "سيدنا الحسين" يرفع عني الظلم.. والرد وصلني بعد أيام

فاروق فلوكس
فاروق فلوكس

كشف الفنان القدير فاروق فلوكس عن أصعب موقف تعرض فيه لظلم شديد وكيف تصرف في هذا الموقف قبل سنوات.

وروى فلوكس خلال استضافته ببرنامج "كلم ربنا .. مع أحمد الخطيب" على الراديو 9090، كواليس سرقة ترجمة أعدها لرواية مسرحية، وإجباره على بيعها بعد اكتشافه سرقة الترجمة.

وقال فلوكس، إن أكثر ما أحزنه أن الرواية كانت أمانة لدى فنان كبير وقتها، لكن هذا الفنان خان الأمانة وسرق الترجمة وأعد فرقة فنية لتحويلها إلى مسرحية.

مشيرا الي أنه زار وقتها سيدنا الحسين ودعا المولى عز وجل أن يرفعه عنه الظلم الذى تعرض له، وبعد أيام يشاء الله سبحاته وتعالي ان يتعرض المسرح لحريق مدمر وانقطعت صلة هذا الفنان الذى سرق الرواية بالفن تماما.

ولفت فلوكس إلى أنه من محبي آل البيت ودائم الحرص على زيارتهم والتبرك بهم.


ويستضيف الكاتب الصحفى أحمد الخطيب رئيس قطاع الثقافة والتراث بالشركة المتحدة، في برنامجه الاذاعي «كلم ربنا» نخبة مميزه من نجوم المجتمع المصري "إعلاميين وكتاب وسياسين ومسئولين وفنانين وقساوسة ودُعاة ونجوم المجتمع".

ويُذاع «كلم ربنا» على الراديو 9090، في  الساعة الخامسة والنصف قبل الإفطار طوال أيام شهر رمضان المبارك.

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