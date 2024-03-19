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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية .. انهيار جزئي بعقار قديم وقرار عاجل من النيابة

صورة من العقار المنهار
صورة من العقار المنهار

انهارت أجزاء من عقار من الداخل بمنطقة كامب شيزار، وسط محافظة الإسكندرية، دون وقوع إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل لجنة لمعرفة سبب الانهيار.

وبدأت الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية إخطارًا من غرفة عمليات حي وسط بمحافظة الإسكندرية يفيد بانهيار جزئ بعقار كائن بشارع طيبة بمنطقة كامب شيزار وسط المحافظة.

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 انتقلت الأجهزة الأمنية ومسؤولو حي وسط رفقة رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتبين وقوع انهيار جزئي لأحد العقارات من الداخل دون حدوث أي إصابات أو وفيات، تبين أن العقار مأهول بالسكان مكون من 4 طوابق علوية وطابق أرضي وأن السكان غادروا المنزل قبل انهياره.

وكشفت المعاينة أن الانهيار وقع من الداخل بالاجزاء الخاصة بالمطابخ والحمامات.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق مع مالك العقار والاستماع لأقوال الشهود، وطلب تقرير هندسي عن حالة العقار .

وعقب ذلك قررت نيابة باب شرق الإسكندرية بحبس صاحب العقار بمنطقة كامب شيزار 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد في الميعاد، وطلب ملف العقار من حي وسط والتحفظ عليه وخلال التحقيقات اتهم قاطنو العقار صاحب العقار بالتلاعب في بنيته التحتية.

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