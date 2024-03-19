أحد كبار مستشاري ترامب: إقامة دولة للفلسطينيين فكرة سيئة للغاية

قال جاريد كوشنر، الذي كان أحد كبار مستشاري السياسة الخارجية في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن إقامة دولة للفلسطينيين هي "فكرة سيئة للغاية" وهي مكافأة على "العمل الإرهابي".

جاء ذلك خلال مقابلة أجريت معه في جامعة هارفارد في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قدم لمحة عن السياسة التي سيتم اعتمادها في حال فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية في الخامس من نوفمبر المقبل.

وقال كوشنر لمحاوره بحسب القناة الـ14 العبرية: "يمكن أن تكون العقارات على الواجهة البحرية لغزة ذات قيمة كبيرة، إذا ركز الناس على بناء سبل العيش".

يذكر أن كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب أعربا عن دعم كبير لإسرائيل وقاما بزيارتها في أعقاب الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس في أكتوبر الماضي.