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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قومي المرأة بجنوب سيناء: "مطبخ المصرية" مبادرة مجتمعية ذات بعد تنموي مستدام

صدى البلد

قالت مقررة المجلس القومي للمررأة بجنوب سيناء الدكتورة نهى الحسيني إن مبادرة "مطبخ المصرية" الذي ينفذه المجلس في جميع محافظات الجمهورية؛ يُعد مطبخا مجتمعيا ذي بعد تنموي مستدام؛ يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات؛ ليصبحن طاهيات محترفات بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا؛ كأحد كمخرجات هذا التدريب.




جاء ذلك خلال متابعة مقررة المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء اليوم /الثلاثاء/ العمل "بمطبخ المصرية" المبادرة التى أطلقت بجميع المحافظات بهدف تدريب السيدات على أعمال الطهى لخلق فرص جديدة لسيدات ولزيادة دخلهم بالاشراف الاستاذة بدريه فوده عضو الفرع عن مدينة رأس سدر.


وأشارت الدكتورة نهى إلى أن المطبخ يأتى فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، موضحة أن السيدات والفتيات تلقين تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة؛ للتعرف على طرق التخطيط، وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى، والوجبات الجاهزة، وطرق حساب الكميات الاقتصادية، والالتزام بمعايير جودة الغذاء، والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

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