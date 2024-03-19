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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوبير عن رضا عبد العال: أسلوبه خالف تعرف من أجل الشهرة.. فيديو

أحمد شوبير و رضا
أحمد شوبير و رضا عبد العال

قال أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن علاقته بـ رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق ممتازة جداً، لكن هو أسلوبه خالف تعرف، وهذه طريقته وأدائه ونقده وتحليله، لا يوجد مدرب أو فريق يعجبه.

أحمد شوبير: أنا بطلع تريندات من غير حاجه

وأضاف شوبير خلال لقائه مع برنامج "العرافة" المذاع عبر فضائية "النهار": " رضا عبد العال يسير في هذا الطريق، وتجذب له المشاهد والتريند، وبتعمله شعبيه.. هو مش بيعمل كده مع شوبير فقط، هذا هو أسلوبه مع الجميع".

وأشار أحمد شوبير، إلى أن اعتماد رضا عبد العال على إثارة الجدل ومهاجمه الجميع، وتعامله بطريقة "خالف تعرف"، يسبب له الشهرة والنجومية، متابعاً:" رضا عبد العال من زمان وهو كده".


وأكد أحمد شوبير، أنه ضد هذا المبدا في الإعلام، معلقاً: "أنا بطلع تريندات من غير حاجه ، ولكن تريند بأخبار صحيحة، وتريند بقضية جيدة".

شوبير احمد شوبير رضا عبد العال التريند تريندات

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