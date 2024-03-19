مسلسل عتبات البهجة الحلقة 9.. الاحترام المتبادل طلب يحيى الفخراني من الطلاب

بدأت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل عتبات البهجة بمداعبة بهجت "يحيى الفخراني" لعرفان "صلاح عبد الله" و احساسة بتغير في سلوكة، تجلس علية "سماء إبراهيم"مع ابن صديقتها جانيت و هو يعلمها كيف تتبع أثر عرفان، تتصل علية بعرفان و تطلب منه الحضور لتناول الطعام و يخبرها ان لديه عمل و تسألة عن مكانة و يكذب عليها، يجلس عرفان مع سعاد و يتبادلون حديث عاطفي، تذهب علية لعرفان بعد ان حددت موقعة على التليفون و لكنها تجده بمفردة و يسألها "انتي بترقبيني و بتشهري بيا عند جانيت".

يجلس تيتا"عنبة" مع لولا الراقصة و يسمعها كلمات غنوته الجديدة عن الأصدقاء ثم يتركها و يغادر بيتها.

يتحدث بهجت مع طلاب السنتر و يطلب منهم ان يكون بينهم إحترام متبادل، كما يطلب منهم الحفاظ على وقتهم، يتجادل معه بعض الطلاب و يطلب منهم بهجت فهم الكلام قبل النطق به.



تذهب جميلة "بسنت أبو باشا"لمنزل أسامة "أحمد أبو رية" لل|أطمئنان على أخوها عمر"خالد شباط"، و تطلب منه ان يعود للمنزل و يرفض، يعاتب عمر أسامة على زيارة جميلة بعد ان علم انه كان يعلم.

يسأل فريد"حازم إيهاب" عمر عن عدم قبولة صفقة المخدرات و يخبرة انه يرفض صفقات كثيرة و هذا يضر العمل، يطلب منه فريد بلهجة حادة ان يقبل كل العمليات التى تعرض علية.

تحول نعناعة "جومانا مراد" الحديقة لكافيتريا بمساعدة حنفي "محسن منصور"و يتعجب زوجها عيطة "علاء مرسي" من |أفعالها، يسأل حنفي نعناعة عن ردها على طلب زواجه من فلة "هنادي مهنا" و تراوغة،

يخبر بهجت عرفان ان ما تفعلة نعناعة ليس طموح و لكنه جشع، يعاتب بهجت نعناعه على تصرفها و لكنها تعايره بمشاكله، و يتوعد لها.

يسأل بهجت عرفان عن علاقته بسعاد و يخبره عرفان انها مشاعر أحسها للمرة الاولى، و يحذر بهجت عرفان من علية لو علمت بالامر.

يجلس بهجت وحيدا في غرفته و يقرر الاتصال بعمر و لكنه يتراجع، يجلس عمر في كافية وحيدا و يقرر هو الاخر الاتصال بجده و يتراجع ايضا.٠

مسلسل عتبات البهجة

المسلسل بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبد الله، وعنبة، وخالد شباط، صفاء الطوخي، وهنادي مهنا، وسماء إبراهيم، وهشام

إسماعيل، وفاء صادق، وحازم إيهاب، ومحسن منصور، ويوسف عثمان، وليلى عز العرب، وعلاء مرسي، وعلاء زينهم.

العمل رؤية تليفزيونية وإشراف درامي لـ مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.