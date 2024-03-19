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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سعاد صالح: ربنا وضع في جسم الإنسان كليتين لكي نتبرع بواحدة منهما

سعاد صالح
سعاد صالح

أكدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن الله جعل في جسم الإنسان كليتين من أجل أن يتبرع الشخص بواحدة منها لإنقاذ غيره من الموت، موضحة أن الكثير من المواطنين من الممكن أن يعيش بـ كلى واحدة.

وأوضح أن ما تقوله ليس فتوى ولكن ما تقوله وجهة نظر ورأي لها، وأنه في نفس الوقت لا يوجد نص بالقرآن الكريم يجيز التبرع بالأعضاء، ولكن هذا الأمر مستحدث، من أجل إنقاذ حياة المواطنين.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن قضية التبرع بالأعضاء بها خلاف بين الفقهاء، والعلماء في الفترة الأخيرة.

ولفتت إلى أنها مع التبرع بالأعضاء، في حالة وضع قواعد ونصوص تشريعية،  لكي يتم إحكام ذلك، ويكون الهدف هو المصلحة العامة.

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