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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

النيران تلتهم مسلسلات رمضان| ماذا حدث للوكيشن "جودر" و"المعلم"؟.. 5 حرائق في أول الشهر الكريم

حرائق استوديو الأهرام
حرائق استوديو الأهرام ومدينة الانتاج

في الأيام الأولي من بداية شهر رمضان المبارك، نشبت حرائق في مناطق متفرقة من محافظتي القاهرة والجيزة، والتي أسفرت عن خسائر مختلفة، وكان أبرزها حريق ستوديو الأهرام والذي به لوكيشن تصوير مسلسل "المعلم" للفنان مصطفي شعبان، وحريق لوكيشن تصوير مسلسل "جودر" للفنان ياسر جلال.

وفي 9 أيام من شهر رمضان، نشبت عدة حرائق أخرى في مناطق متعددة، وكان منها حريق فرع أحد البنوك داخل مول شهير بالتجمع الخامس، وفندق شهير بشارع الهرم، وآخرها حريق اليوم داخل مصحة علاج الإدمان بالإسماعيلية.

حريق لوكيشن تصوير مسلسل "المعلم"

واندلع فجر يوم السبت، حريق هائل التهم محتويات بلاتوه الحارة الشعبية بالكامل، داخل ستوديو الأهرام بالعمرانية، والذي امتد للعقارات المطلة علي الاستديو مما تسبب في خسائر جسيمة.

وبحسب التحقيقات، فإن طاقم عمل مسلسل "المعلم" للفنان مصطفى شعبان، كانوا قد انصرفوا قبل اندلاع الحريق بحوالي 30 دقيقة، وتبين أن الكهرباء كانت مفصولة في البلاتوه الذي اندلعت به النيران بعد انتهاء طاقم عمل المسلسل من التصوير. 

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