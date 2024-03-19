الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدردير، أن نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، يرفض خوض فريق الكرة الأول مبارياته فى الدورى حتى تنتهى جميع الفرق من خوض جميع مؤجلاتها بالمسابقة.



وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك: "من أجل تكافؤ الفرص بين الجميع؟! ادارة الزمالك ترفض خوض مباريات الدور الثاني قبل ان تخوض كل الفرق نفس عدد المباريات".



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر يوم 31 مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل.