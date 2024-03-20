أحمد السجيني يفجر مفاجأة عن موعد ظهور قانون التصالح الجديد للنور

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان واجه الحكومة بخصوص موضوع تأخير لائحة قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، مضيفا أن البرلمان برئاسة المستشار حنفي الجبالي تعامل برشد شديد مع الحكومة في هذا الملف الهام.

وأضاف أحمد السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج على حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن

تأخير اللائحة يعود لعدة أسباب وهى أن هناك وجهات نظر مختلفة بين الجهات صاحبة الأمر، متابعا أن التشابك قي وجهات النظر سببا قويا في تاخيره.



وتوقع النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خروج اللائحة سريعا وخلال الفقرة المقبلة، بعد أحداث التوافق بين كل وجهات النظر في هذا الملف الهام.

