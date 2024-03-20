مناقشة الوضع في غزة.. أوستن يستضيف نظيره الإسرائيلي الأسبوع المقبل

أعلن مسؤول في البنتاجون، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيستضيف نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في اجتماع ثنائي الأسبوع المقبل.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، يأتي الاجتماع بعدما دعا أوستن جالانت مؤخرًا لزيارة الولايات المتحدة.

ويعد هذا الاجتماع منفصلًا عن إعلان الاثنين الذي أعقب مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث وافق الأخير على إرسال فريق من كبار المسؤولين إلى واشنطن لمناقشة التطورات المتعلقة بالحرب في غزة.

وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة بدائل للهجوم البري الإسرائيلي لمدينة رفح في غزة، والتي ستقترحها على وفد إسرائيلي رفيع المستوى من المقرر أن يزور واشنطن الأسبوع المقبل.

جاء ذلك وفقًا لما قاله مسؤولان أمريكيان لموقع "أكسيوس" الأمريكي، موضحين أن البيت الأبيض طلب عقد الاجتماع في محاولة لتجنب "صدام وشيك" بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافا أن كلًا من بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسما "خطوطا حمراء" حول العملية الإسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة، والتي يقيم بها أكثر من مليون نازح فلسطيني.

وتعارض إدارة بايدن بشدة العملية الإسرائيلية في رفح، وقالت إنها تشعر بالقلق من عدم وجود خطة قابلة للتنفيذ من شأنها حماية الفلسطينيين.