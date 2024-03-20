عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسرع من الصوت.. أمريكا تختبر صاروخ كروز فرط صوتي

أمريكا
أمريكا

أعلنت القوات الجوية الأمريكية أنها أجرت اختبار صاروخ كروز "AGM-183 ARRW" الفرط صوتي بنجاح، وهو سلاح أسرع من سرعة الصوت.

وقال سلاح الجو الأمريكي في بيان صادر عنه: إن الاختبار أجري يوم الأحد بعد أن غادرت قاذفة قنابل من طراز B-52 جزيرة غوام حاملة سلاح الرد السريع الذي يطلق من الجو.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فعلى الرغم من أن القوات الجوية الأمريكية وصفت الاختبار بأنه ناجح، إلا أنها لم تكشف عن سرعة تحليق السلاح.

ولفتت إلى أنه في الاختبارات السابقة، طار ARRW بما لا يقل عن خمسة أضعاف سرعة الصوت.

ويمكن القول أن هذا الإطلاق جلب معلومات قيمة وفريدة من نوعها وكان يهدف إلى توسيع نطاق برامج الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".

والولايات المتحدة ليست وحدها التي تطور الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي تجعل سرعتها وقدرتها على المناورة من الصعب تعقبها واعتراضها.

وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن روسيا أطلقت صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت على أهداف في أوكرانيا، بينما اختبرت الصين أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت.

ونفت وزارة الخارجية الصينية في أكتوبر الماضي أنها أجرت مثل هذه التجارب.

القوات الجوية الأمريكية صاروخ كروز سلاح أسرع من سرعة الصوت الرد السريع الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض مفاجيء في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 مفاجأة| الحق اشتري

إجراء عاجل ضد سائق توصيل بشركة شهيرة تعدى على طبيبة أسنان

تشخيص جمال شعبان طلع صح..استشاري بمستشفى أمريكي يكشف حقيقة إصابة أحمد رفعت

التوقيت الصيفي 2024.. موعد تقديم الساعة 60 دقيقة وهل يتزامن مع رمضان؟

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

الزمالك يعلن العصيان على الجبلاية.. الأبيض يرفض خوض مبارياته في الدوري

أسد يتجول في شوارع التجمع الخامس .. صور

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

ترشيحاتنا

بعد تصريح بلينكن|السفير الروسي بواشنطن: لا نهتم بتقييم الدول غير الصديقة لانتخاباتنا

النيابة تحقق في حريق مخزن عقار شهير بميدان عرابي |صور

السيطرة على حريق بمخزن عقار شهير بميدان عرابي |صور

حريق في مخازن عمارات وسط البلد ..صور

مواقيت الصلاة اليوم العاشر من رمضان.. اعرف عدد ساعات الصيام

الدواجن تعاود الصعود مجددًا اليوم الأربعاء.. ومفاجأة في سعر البانيه بالأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحورك عندنا.. بيض بالجبن مع طعمية محشية

لملابس لافتة.. شيري عادل تثير الجدل بظهورها| شاهد

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

فستان لافت.. سيرين عبد النور تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مفاجأة خلال أيام.. بشرى سارة من الحكومة بشأن أسعار السلع

لتقييم الطلاب.. تفاصيل امتحانات شهر مارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ