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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صلة رحم الحلقة 10|هروب أسماء أبواليزيد.. وإياد نصار يبدأ رحلة البحث عن ابنه

صلة رحم
صلة رحم

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل صلة رحم أحداث مثيرة وسريعة بين حسام الذي يجسّد دوره إياد نصار وأسماء أبو اليزيد.

 

وبدأت الحلقة بمفاجأة غير متوقعة بهروب حنان (أسماء أبو اليزيد) بعد حملها في جنين بالحقن المهجري من الدكتور حسام.

 

وبدأ حسام في البحث عنها من خلال معارفها وأصدقائها، خاصة نورا التي كانت تعمل معها لفترات طويلة

 

كما شهدت الحلقة أيضًا عودة يسرا اللوزي إلي منزلها بعد خلافتها مع حسام زوجها واعترف لها إياد نصار بعملية الحقن المهجري الا أنها صدمته برفضها للأمر جملة وتفصيلاً.

 

تصريحات إياد نصار

وقال الفنان إياد نصار إنه خلال الـ15 حلقة الخاصة بالعمل سيعيش الجمهور أجواء تجمع ما بين الإثارة والتشويق لما يمر به حسام من تفاصيل متغيرة.

وأشار إلى "المسلسل أحداثه أشبه بكرة الثلج فالقرارات الصغيرة في حياتنا، أحيانا لا نعلم توابعها، فنجد الأمور تكبر وتتضخم حتي تتحول لمأساة وهذه هي طبيعة العمل".

وقال نصار "من الأشياء التي تجذبني في المادة الإنسانية التي سأقدمها فكرة القرار، فأنا مهووس بها، إذ أن قراراً صغيراً في حياة الانسان يمكن أن يغيّر حياته، أحياناً تكون نية القرار سليمة، ولكن تبعاته صعبه، وأحيانا تتحول إلى كرة الثلج، فالأمور تكبر وتتضخم وتتحول إلى مأساة، وهنا بناء فكرة العمل تمت على قرار شخصية "حسام"، فعلى الرغم من أن دوافعه نبيلة، وقد تكون مفهومة من الناحية الإنسانية لكن تبعاته تسبب مشاكل كثيرة".

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح

صلة رحم مسلسل صلة رحم اياد نصار

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