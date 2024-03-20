خبير: احتياطي النقد الأجنبي يتخطى 58 مليار دولار

قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الأقتصادي، إننا على عتبة مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ به حجم استثمارات كبير وعدد كبير من التدفقات المالية.



وأضاف « عبد الله » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “التاسعة” على قناة "الأولى" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن متوقع جداً أن يكون الاحتياطي الأجنبي نتيجة لحصيلة الاستثمارات إلى جانب التمويلات الموجودة إلى جانب الرصيد الحالي من احتياطي النقد الأجنبي تقريباً يتخطى 58 مليار وهو رقم كبير للغاية.



وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تصريح الدكتور مصطفي مدبولي وقال اننا خطينا خطوة مهمة وحققت نتائج إيجابية فهناك مزيد من الخطوات التي يجب الاستمرار فيها ونتيجة لكل ما حدث الفترة الماضية.



