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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يفوق سرعة الصوت.. كوريا الشمالية تنجح في اختبار محرك أرضي لصاروخ جديد

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على تجربة ناجحة لمحرك صاروخ فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب.

وأجرت التجربة إدارة الصواريخ الكورية الشمالية الثلاثاء في قاعدة سوهيه لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية قولها إن "تجربة أرضية لمحرك يعمل بالوقود الصلب لنوع جديد من الصواريخ الفرط صوتية المتوسطة المدى"، وُصفت بأنها "ذات قيمة استراتيجية أخرى".

وأوضح كيم أن "القيمة الاستراتيجية العسكرية لنظام الأسلحة هذا يُقدّر بأهمية الصواريخ البالستية العابرة للقارات".

جاء الاختبار بعد يوم واحد فقط من إجراء كوريا الشمالية تدريبات إطلاق قذائف تتضمن قاذفات صواريخ متعددة ضخمة. أعلن الجيش الكوري الجنوبي، يوم الاثنين، أنه رصد إطلاق عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من مناطق قريبة من بيونج يانج.

زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون صاروخ فرط صوتي الصواريخ الكورية الشمالية إطلاق قذائف

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يفوق سرعة الصوت.. كوريا الشمالية تنجح في اختبار محرك أرضي لصاروخ جديد

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