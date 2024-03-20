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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنا أحبه كثيرا.. ترامب يطالب بالتفاوض مع بوتين

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه "يحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأن ذلك شيء جيد"، داعيًا إلى ضرورة التفاوض مع بوتين لحل نزاع أوكرانيا.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "جي بي نيوز" البريطانية: "نعم، هو الشخص الذي يمكننا التفاوض معه. لقد تعاملنا معه بشكل جيد للغاية".

وأشار إلى أن الحوار مع بوتين لا يعني تخلي الولايات المتحدة عن مصالحها الوطنية.

وقال: "أحب بوتين، أنا على علاقة جيدة معه وعلى علاقة جيدة مع الرئيس الصيني شي جين بينج. هذا جيد، وليس سيئا".

وأكد ترامب أن العملية الروسية في أوكرانيا لم تكن لتبدأ لو بقي هو في السلطة، متابعًا قوله: "لن تكون هناك نزاعات لا في أوكرانيا ولا إسرائيل".

ترامب بوتين أوكرانيا الرئيس الصيني شي جين بينج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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أنا أحبه كثيرا.. ترامب يطالب بالتفاوض مع بوتين


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