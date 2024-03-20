سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالقاهرة | صور

نجح رجال الأمن بالقاهرة في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الدراجات النارية ، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط (شخصين) وبحوزة أحدهما (فرد خرطوش - طلقتين لذات العيار) لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" .

وأضافا بتصرفهما فى المسروقات لدى عميلهما سيئ النية (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه وبحوزته عدد ( 2 مركبة "توك توك" - دراجة نارية).. وأقرا بارتكاب عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.