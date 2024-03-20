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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد صلاح يتابع " كامل العدد " ودينا الشربيني توجه رسالة له

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

نشر لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح ، صورة أثناء مشاهدته مسلسل “ كامل العدد +1 ” ، المشارك فى الماراثون الرمضاني هذا العام .

وردت الفنانة دينا الشربيني على تلك الصورة التى نشرها محمد صلاح قائلة :من ستوري فخر العرب بنحبك أوي .

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ومسلسل كامل العدد بلس ١ يعرض حصريا على قناة on ، وقناة on دراما.

ملخص الأحداث:


يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

 

أبطال المسلسل:


مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

دينا الشربيني شريف سلامة كامل العدد محمد صلاح مسلسل كامل العدد بلس ١ مسلسل كامل العدد

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