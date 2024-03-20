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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ولع في بيت حماه.. شاب وشقيقه يحرقان منزل نسيبهما بالمولوتوف في الجيزة

صدى البلد

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل وشقيقه المتهمين بإلقاء زجاجة مولوتوف على شقة والد زوجة الأول بسبب خلافات نسب بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

تلقي المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

 

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وبالفحص تبين أن الحريق نشب بالصالة وغرفة واحدة وبمناقشة مالكي الشقة عامل وزوجته، اتهما زوج ابنتهم وشقيقه بإلقاء زجاجة مولوتوف على الشقة بسبب خلافات نسب، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

زجاجة مولوتوف خلافات نسب ابو النمرس مركز شرطة أبو النمرس النجدة

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