"سياحة النواب" تهنئ السيسي والمصريين بذكرى انتصار العاشر من رمضان

هنأت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.

وقالت نورا علي، في تصريحات لها، إن العاشر من رمضان يمثل جزءًا عظيمًا من تاريخنا الوطني، وعلامة فارقة ونقطة مضيئة في تاريخ مصر الحديث المليء بالفخر والإنجازات والبطولات والفدائية والملاحم الوطنية المتفردة.

وأضافت نورا علي، أن العاشر من رمضان ملحمة بطولية شاهدة على عزة وكرامة وصمود وتحدي الشعب المصري الأبيّ، الذي لا يعجزه شيء ولا يقف أمام إرادته أحد، وذكرى عظّمت عبقرية وتضحية وبطولة وبسالة رجال قواتنا المسلحة.

وأشارت نورا علي، إلى أن الانتصار جاء في ظل ظروف عالمية استثنائية ومعطيات صعبة للغاية ومع ذلك نهضت العزيمة والإرادة المصرية وحققت انتصارًا يظل هو الأعظم والأهم في التاريخ الحديث.

وأوضحت أن الانتصار دشن مسيرة جديدة من التنمية والبناء والازدهار لوطننا الحبيب ورسخ روح الانتماء للوطن ووحدة المجتمع في مواجهة التحديات والأزمات التي تواجه وطنهم، وأكدت أن تكاتف ووحدة الصف هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمل المنشود.

وشددت على ضرورة استلهام روح التحدي والاصرار والنجاح التي حققت هذا النجاح المبهر، وذلك خلال معركة البناء والتنمية الحالية لنخطوا خطوات جديدة وثابتة نحو ترسيخ مزيد من قواعد جمهوريتنا الجديدة الرحبة التي دُشنت أولى قواعدها في 30 يونيو 2013.

وتابعت: "ونحن نحتفل ونمجّد في هذا الانتصار لا ننسى أن نترحم ونوجه تحية اعتزاز وعرفان لأرواح شهدائنا الأبرار (عزة وتاج وطننا) الذين رسموا بدمائهم مستقبلًا مشرق لبلادنا".