على غير المتوقع.. قطع الكهرباء اليوم الأربعاء 20 مارس في هذه الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة هندسة كهرباء دمياط الجديدة، انقطاع التيار الكهربائي اليوم، الأربعاء 20 مارس 2024، للقيام ببعض أعمال الصيانة.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

أوضحت الشركة، أنه سيجري قطع التيار الكهربائي من الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحاً، بمناطق: «الحي 3 المجاورة 13-14-15 - بيارة الحى الثالث.د.

وأشارت إلى أنه يمكن للمواطنين في حالة وجود أي أعطال أو حالة طوارئ خاصة التواصل مع الشركة من خلال عدد من الأرقام منها 2400715، ومن خلال 2407207 / 057 ومن خلال الهاتف المحمول 01283237534 / 01283274093، ومن خلال الخط الساخن 121 ويتم استقبال الشكاوى على مدار 24 ساعة.

في السياق نفسه، قال مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن موجة الطقس الباردة التي شهدتها البلاد ونتج عنها هطول الأمطار بغزارة على مختلف المناطق في القاهرة الكبرى وبعض المحافظات لم ينتج عنها أي انقطاعات في التيار، أو خسائر بشرية أو مادية.

تأثير موجة الأمطار على شبكات الكهرباء

وأضاف المصدر، في تصريحات له، أن هناك غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة تتابع أعمال استقرار وانتظام التيار الكهربائي على مختلف المناطق تزامنا مع شهر رمضان المبارك.

ونوه إلى أن هناك تعليمات لجميع رؤساء شركات التوزيع بتواجد أطقم فنية للتدخل حال حدوث أي طارئ أو عطل مع التأكيد على توفير جميع المهمات اللازمة الشبكة الكهربائية من كابلات وأسلاك وعوازل وغيرها.

وشدد على أنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع الشركات تحسبا للتغيرات المفاجئة والتقلبات الجوية التي ينتج عنها حدوث أعطال طارئة بمصادر التغذية المختلفة.

وتابع: "لدينا شبكة قوية قادرة على مواجهة أي طوارئ ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، لكن يتم فصل التيار حال تراكم المياه داخل المحطات إضافة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في مختلف المناطق".

انتهاء 95% لتحويل الخطوط الهوائية لأرضية

من جانبه، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى انتهت من خلال شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بنسبة تجاوزت الـ95% من تحويل الكابلات الهوائية لأرضية الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحليات، مضيفا أن هناك بعض المناطق ما زالت يوجد بها خطوط هوائية ولكنها محدودة ولا تمثل أى خطورة على حياة المواطنين.

وقال المصدر، في تصريحات له، إن إجمالى تكلفة تحويل الكابلات الهوائية لأرضية بلغ 3 مليارات و500 مليون جنيه، مؤكدا أن وزارة التخطيط والتعاون الدولى خصصت هذا المبلغ لتحويل الخطوط الهوائية الأكثر خطورة على حياة المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف المصدر، أنه تم الانتهاء من تحويل خطوط بطول 1950 كيلو مترا، وبلغ عدد العمليات 2130 عملية على مستوى الجمهورية، والتى تمثل الخطوط الهوائية الأكثر.

جدير بالذكر أنه مع زيادة فاتورة مصر الاستيرادية من الوقود الذي نحتاجه لتشغيل محطات الوقود والذي كان في شهور الصيف والمعروف عنه ارتفاع الأحمال الكهربائية على الشبكة القومية للكهرباء، وبالتالي الدولة أخذت قرار ابقطع الكهرباء ساعة تدريجيا على جميع محافظات الجمهورية ضمن خطة تخفيف الأحمال، وبالتالي التوفير في الاستهلاك، كما اتخذت قرارا بزيادة أسعار شرائح الكهرباء في بداية شهر يناير، وذلك بعد 18 شهر من تأجيل الزيادة التي كانت مقررة طبقا لخطة الحكومة لرفع الدعم عن أسعار الكهرباء.

وستنتهي خطة تسعير الكهرباء الجديدة التي تعمل بها الحكومة في الوقت الحالي، مع آخر يوم في شهر يونيو، وبالتالي الوزارة حاليا تدرس الخطة الجديدة لتسعير برامج الكهرباء التي سيتم العمل بها اعتبارا من أول شهر يوليو القادم، والأكيد أنه ستكون هناك زيادة في الأسعار، خصوصا مع الارتفاعات العالمية في أسعار الوقود والطاقة.