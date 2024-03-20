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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 95 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ٩٥ مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ بضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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أوضح عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين أن الحملات أسفرت عن ضبط ٨٣ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز جاءت بواقع ١٦ مخالفة بمركز مغاغة، و١٤ بمركز مطاى، و١٠ بمركز سمالوط، و١١ مخالفة بمركز أبوقرقاص، و١٤ مخالفة بمركز ملوى، و١٨ بمركز ديرمواس، و١٢ مخالفة في مجال متابعة الأسواق، جاءت بواقع ٣ مخالفات بمركز  بنى مزار، و٣ مخالفات بمركز مطاي، و٦ بمركز ديرمواس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

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