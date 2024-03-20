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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شريف سلامة يكشف سر موافقته على المشاركة فى مسلسل كامل العدد

شريف سلامة
شريف سلامة

كشف شريف سلامة عن سر موافقته على المشاركة فى الجزء الثانى من مسلسل "كامل العدد + 1" الذى يعرض حاليا فى رمضان.

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وقال شريف سلامة لـ صدى البلد : ان ما جذبنى للمشاركة بهذا العمل أنه عمل اجتماعى يمس كل بيت وقريب من الجمهور ونحن نحتاج لمثل هذه القضايا لنقاشها فى أعمال فنية.

ونشر لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح ، صورة أثناء مشاهدته مسلسل “ كامل العدد +1 ” ، المشارك فى الماراثون الرمضاني هذا العام .

وردت الفنانة دينا الشربيني على تلك الصورة التى نشرها محمد صلاح قائلة : من ستوري فخر العرب بنحبك أوي .

ومسلسل كامل العدد بلس ١ يعرض حصريا على قناة on، وقناة on دراما.

ملخص الأحداث

يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

الفنانة دينا الشربيني شريف سلامة مسلسل كامل العدد بلس ١ مسلسل كامل العدد الفنان شريف سلامة

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