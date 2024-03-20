عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

"سكر" و"بط" جوائز للفائزين| الدورات الرمضانية في مصر "حاجة تانية".. تفاصيل كوميدية

جوائز الدورات الرمضانية
جوائز الدورات الرمضانية

جوائز الدورات الرمضانية.. يأتي شهر رمضان المبارك مع عادات وتقاليد مرسخة في أذهان المصريين، وعن محبي كرة القدم فينتظر الشباب في كافة المحافظات الشهر الكريم لبدأ الدورات الرمضانية للعب كرة القدم.

ومنذ بداية شهر رمضان 2024، أصبحت الدورات الرمضانية لكرة القدم حديث رواد السوشيال ميديا بشكل واسع علي نطاق كافة محافظات الجمهورية، وذلك بسبب الجوائز المختلفة التي تم توزيعها هذا العام.

جوائز الدورات الرمضانية

وأثناء الدورات الرمضانية لكرة القدم، تمنح جوائز لأفضل لاعب فيها عقب المباريات، ولكن تصدرت جوائز الدورات الرمضانية هذا العام منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب نوعية الجوائز التي تم منحها في الدورات الرمضانية لأفضل لاعب.

وجاءت من أبرز جوائز الدورات الرمضانية لهذا العام علي مستوي محافظات الجمهورية، منح "دكر بط" و"باكيت حفاضات أطفال" و"كيلو أرز أو سكر" و"شيكارة علف"، لتثير تلك الجوائز المختلفة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

جوائز الدورات الرمضانية الدورات الرمضانية كرة القدم رمضان 2024 الدورات الرمضانية لكرة القدم دكر بط حفاضات أطفال سكر أرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

اشتعال النيران في أتوبيس بفيصل عقب اصطدامه بسيارة أجرة.. صور وفيديو

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

نتيجة الماتش كام.. أول جملة قالها أحمد رفعت بعد إفاقته

سيدة: لماذا لا يعتبر الشذوذ زنا ؟.. شاهد رد على جمعة عليها

موضوعات متعلقة

انضمام لاعبين ورحيل 5| الزمالك يُغيّر جلده.. وزيارة الأهلي أنهت غرامة كهربا

النيران تلتهم مسلسلات رمضان| ماذا حدث للوكيشن "جودر" و"المعلم"؟.. 5 حرائق في أول الشهر الكريم

مرة واحدة فقط|ضوابط سعودية جديدة بشأن عمرة رمضان 2024 لهذا السبب.. تفاصيل

"شادية بقت صباح" و"عبدالوهاب أصبح عبدالمطلب".. حمو بيكا وكزبرة في ورطة بسبب رامز جلال

أمطار بنسبة 60%|تغير مفاجئ في الطقس خلال الساعات المقبلة..نوة الشمس الكبرى تقترب

وفاة حبيبة الشماع| تحول مفاجئ في القضية.. ما هو مصير سائق أوبر والعقوبة المنتظرة؟

متجوزة مرتين ومكنتش أعرف | بوسي في ورطة بسبب طليقها

حركة بيئة رخيصة| زوج نيللي كريم يفتح النار على رامز جلال.. والسبب باسم سمرة

ترشيحاتنا

نتنياهو: نستعد لاجتياح رفح لكن الأمر سيستغرق وقتا

"سكر" و"بط" جوائز للفائزين| الدورات الرمضانية في مصر "حاجة تانية".. تفاصيل كوميدية

المنوفية أهل الكرم.. شباب الخير يوزعون وجبات إفطار على المسافرين بالقطارات|شاهد

لعب أطفال وخناقة ستات انتهت بكارثة.. مقتـ.ل شاب في مشاجرة بالوراق

عاجل.. إغلاق قضية التمويلات الأجنبية نهائيا ورفع المتهمين من قوائم المنع والتحفظ

ناجي شحاتة يكشف لـ«صدى البلد» رأيه في ثورتي 25 يناير و30 يونيو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطور مفاجئ في أزمة اختفاء الأميرة كيت ميدلتون | ماذا حدث؟

بمكياج لافت.. رانيا منصور تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

نتيجة الماتش كام.. أول جملة قالها أحمد رفعت بعد إفاقته

في رمضان| موعد مباراة الأهلى أمام سيمبا التنزانى بأفريقيا والقنوات الناقلة لها

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ