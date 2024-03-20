"سكر" و"بط" جوائز للفائزين| الدورات الرمضانية في مصر "حاجة تانية".. تفاصيل كوميدية

جوائز الدورات الرمضانية.. يأتي شهر رمضان المبارك مع عادات وتقاليد مرسخة في أذهان المصريين، وعن محبي كرة القدم فينتظر الشباب في كافة المحافظات الشهر الكريم لبدأ الدورات الرمضانية للعب كرة القدم.

ومنذ بداية شهر رمضان 2024، أصبحت الدورات الرمضانية لكرة القدم حديث رواد السوشيال ميديا بشكل واسع علي نطاق كافة محافظات الجمهورية، وذلك بسبب الجوائز المختلفة التي تم توزيعها هذا العام.

جوائز الدورات الرمضانية

وأثناء الدورات الرمضانية لكرة القدم، تمنح جوائز لأفضل لاعب فيها عقب المباريات، ولكن تصدرت جوائز الدورات الرمضانية هذا العام منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب نوعية الجوائز التي تم منحها في الدورات الرمضانية لأفضل لاعب.

وجاءت من أبرز جوائز الدورات الرمضانية لهذا العام علي مستوي محافظات الجمهورية، منح "دكر بط" و"باكيت حفاضات أطفال" و"كيلو أرز أو سكر" و"شيكارة علف"، لتثير تلك الجوائز المختلفة حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.