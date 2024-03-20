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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فوز فيلم باص 22 بثاني جوائزه العالمية

فيلم باص 22
فيلم باص 22

حصل فيلم باص 22 للمخرجة ويندي بيدنارز وبطولة النجمة كندة علوش على ثاني جوائزه في جولته بالمهرجانات الدولية، وفاز بجائزة الرؤية العالمية لأفضل فيلم روائي طويل بمهرجان سينكويست للسينما والإبداع الذي انتهت دورته في 17 مارس في سان خوسيه بكاليفورنيا.

وجاء هذا الفوز قبل عرض الفيلم التجاري المرتقب بالعالم العربي وبثه على منصة OSN الذي يُعد هو أول فيلم روائي طويل من إنتاجها.

وبدأ فيلم باص 22 جولته بعرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي بكندا حيث استقبله الجمهور والنقاد استقبال حافل، وكتبت مجلة Issue Wire يجذب فيلم باص 22 انتباه الجمهور من خلال سرده المقنع وأدائه المشحون عاطفيًا.

ويدور فيلم "باص 22" حول رحلة أم تغوص في الحزن على فقدان طفلها وسعيها للحصول على المغفرة بينما تستكشف موضوعات الاغتراب والتواصل والتأمل في تجارب الأفراد الذين يعيشون في بيئة متعددة الثقافات. من خلال مدينة تكتسحها الرمال في الخليج العربي، حيث تستيقظ أناندا على يوم مليء بالوعود، لكن مع وقوع حادث مأساوي تذهب ابنتها الصغيرة ضحيته، يتحطم حلم أناندا في حياة أفضل لعائلتها من تلك التي تركوها وراءهم في الهند. تذهب أناندا في رحلة من الحزن والغضب، بصحبة رماد ابنتها، وتنسى أن لديها طفلة أخرى على قيد الحياة. تصل الأمور إلى ذروتها عندما تكتشف أسرارًا تضع علاقتها مع زوجها وعائلتها في مأزق.

النجمة كندة علوش كندة علوش مهرجان تورنتو السينمائي مهرجان تورنتو فيلم باص 22

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