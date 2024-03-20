قام الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء، بزيارة مفاجئة لمطعم مدن البعوث الإسلامية، لمتابعة تجهيز وجبات الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين بالجامع الأزهر، في إطار متابعة ما يقدمه الجامع الأزهر من إفطار جماعي للطلاب الوافدين طوال شهر رمضان الكريم.

مدير الجامع الأزهر يتابع تجهيز وجبات الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين

وقدم مدير الجامع الأزهر الشكر للعاملين على ما يقومون به من جهد في تجهيز الوجبات وإعدادها بشكل جيد، وحرص عودة على التأكد من جودة المواد الغذائية، وطرق تعبئة وتغليف الوجبات بالشكل الذي يحافظ على سلامتها.

كما استمع مدير الجامع الأزهر إلى شرح من رئيس قسم التغذية بمدن البعوث الإسلامية، حول مكونات الوجبة وطرق إعدادها وتجهيزها، وطريقة تقديمها بشكل يضمن سلامتها حتى وصولها للطلاب الوافدين بصحن الجامع الأزهر الذي يتهيئ لاستقبال ضيوفه يوميا وطوال شهر رمضان

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتحت إشراف فضيلة أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفي إطار رسالة الأزهر الدينية والإنسانية لخدمة ورعاية ضيوف مصر من طلاب العلم، ويقدم الجامع الأزهر ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم.