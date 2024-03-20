حزب الله يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية على الحدود مع لبنان

أعلن حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، أنه ‏استهدف ‏قلعة هونين الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

وأضاف حزب الله عبر قناته على تليجرام، أنه استهدف أيضا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه ‏إصابةً مباشرة.‏

وقال حزب الله أيضا أن عناصره استهدفوا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏ ‌

وأمس، أعلن حزب الله في لبنان، أنه استهداف موقع المرج بقذائف المدفعية أثناء قيام فريق لوجستي تابع لـ الاحتلال الإسرائيلي بإعادة تدشيمه وتحصينه بعد أن كانت المقاومة قد دمرته في وقت سابق.