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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق ورش عمل لمعلمي اللغة الإنجليزية والطلاب لتنمية مهاراتهم بأزهرية الإسكندرية

ورش عمل لمدرسي اللغة
ورش عمل لمدرسي اللغة الإنجليزية بمدارس الإسكندرية

 

 

انطلقت هذا الأسبوع ورش عمل لمعلمي اللغة الإنجليزية والطلاب والطالبات في جميع المعاهد والإدارات التابعة للمنطقة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وأيمن جاويش، الوكيل الثقافي، وإشراف نعمة علام، موجه عام اللغة الإنجليزية، وبالتعاون مع موجهي اللغة الإنجليزية بالإدارات المختلفة.

وذكرت المنطقة الأزهرية في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الورش تأتي ضمن الاستعدادات لانطلاق معرض نادي اللغة الإنجليزية، الذي أطلق إشارة البدء له قطاع المعاهد الأزهرية، بتوجيهات من فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ليكون ركنًا ثابتًا في كل معهد أزهري، وذلك في إطار الاهتمام بتعلم اللغة الإنجليزية وتشجيع الطلاب والطالبات وتنمية مهاراتهم الإبداعية في عمل أنشطة ووسائل تعليمية بأيديهم وبمشاركة وتوجيه معلميهم.

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وجاءت هذه الورش لتُثري مهارات المعلمين والطلاب في مختلف مجالات اللغة الإنجليزية، مثل القراءة والكتابة والتحدث والاستماع، كما تهدف إلى تنمية مهاراتهم الإبداعية في تصميم الأنشطة والوسائل التعليمية.

ومن المقرر أن تُقام ورش العمل هذه على مدار الأسابيع القادمة، وفي ختام الورش، سيتم تنظيم معرض يعرض به أنشطة نادي اللغة الإنجليزية الأول من نوعه، حيث يتم تقييم الأعمال المشاركة من قبل لجنة من الخبراء.

وتتقدم منطقة الإسكندرية الأزهرية بالشكر والتقدير لموجهي ومعلمي اللغة الإنجليزية والطلاب والطالبات الذين أبدوا حماسًا كبيرًا للمشاركة في هذه الورش والفعاليات.

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