مصرع طالبتين وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بطريق الجلالة

لقيت طالبتان مصرعهما وأصيب 11 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها طلاب جامعة الجلالة، كانوا في طريقهم إلى القاهرة، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع طبي السويس المتوفيتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالسويس.

وكان مرفق اسعاف السويس تلقى بلاغا من قائدي السيارات على طريق "الجلالة- الزعفرانة" اليوم الأربعاء يفيد انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها الطلاب، قادم من جامعة الجلالة متجه إلى القاهرة.

ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالسويس 11 سيارة اسعاف من نقاط الارتكاز على الطريق إلى موقع الحادث بطريق "الجلالة- الزعفرانة" إتجاه القاهرة.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات "د ق ب 4394" يقودها حسام السيد محمد السيد 31 عامًا، ويستقلها طلاب بجامعة الجلالة، كانوا في طريق العودة إلى القاهرة ومنها إلى محافظاتهم بالدلتا بعد انتهاء اليوم الدراسي.

ووقع الحادث على مسافة 3 كيلو قبل بوابة الرسوم بطريق الجلالة المؤدي إلى القاهرة، نتيجة لانحراف عجلة القيادة في يد السائق.

وقال مصدر مسؤول بمجمع السويس الطبي إن 8 مصابين جرى نقلهم إلى المجمع بينما تلقى 3 مصابين التأمين الطبي بموقع الحادث ورفضوا المغادرة في سيارة الإسعاف.