عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعليق مثير من رامز جلال على نجمة أمريكا

صدى البلد

شارك الفنان رامز جلال صوره له برفقة الراقصة الاستعراضية بدرة عبر حسابه الشخصي علي موقع اكس تويتر سابقا. 

وعلق رامز جلال علي الصوره قائلًا:"مع نجمه امريكا اللاتينيه اللي وسطها زي المهلبيه، بدره ".

 

وقالت الراقصة الاستعراضية بدرة،:" انا موجودة في مصر عشان اعمل فلوس".

 وتحدث رامز جلال عن بدرة وجوهرة، :" معانا  النهاردة فخر الصناعة التشيلية عليها حتة عود والتانية من موسكو قمر وصاروخ".

 

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

 وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي،وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصرزيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر،ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

احمد حسام ميدو احمد السقا الراقصة الاستعراضية السقا وباسم سمرة الفنان رامز جلال أمريكا اللاتينية برنامج رامز جاب من الاخر ميرهان حسين بدرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

ترشيحاتنا

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. قطر تعلن تثبيت أسعار الفائدة

بلينكن : نقترب من التوصل لاتفاق تهدئة في غزة

لفافات هيروين.. الجنايات تبرئ شقيقين من تهمة تجارة المخدرات ببولاق الدكرور

الخارجية الأمريكية: موقفنا الرافض لتهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة لم يتغير

في غفلة منها .. سقوط المتهمين بسرقة حقيبة فتاة أجنبية بالعجوزة

واشنطن تعلن موقف بلينكن من حضور اجتماع مع الوفد الإسرائيلي بشأن رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوب لبن ودقيق.. طريقة عمل القشطوطة زي الجاهزة

تبدأ من 86 ألف جنيه .. أرخص 6 سيارات في السوق المصري

ضيق أوي وبطنها مكشوف .. ظهور مثير لـ جوهرة

بدلة غير تقليدية.. مي سليم تثير ضجة في أحدث ظهور |شاهد

فيديو

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

عالم غريب ومختلف| كريم عبدالعزيز يسرد قصته مع "الفيل الأزرق" ومفاجآت الجزء الثالث

جمدت بويضاتي.. ناهد السباعي تكشف سر رفضها الزواج ومواصفات فتى أحلامها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

اﻟﻤﺰﻳﺪ