تعليق مثير من رامز جلال على نجمة أمريكا

شارك الفنان رامز جلال صوره له برفقة الراقصة الاستعراضية بدرة عبر حسابه الشخصي علي موقع اكس تويتر سابقا.

وعلق رامز جلال علي الصوره قائلًا:"مع نجمه امريكا اللاتينيه اللي وسطها زي المهلبيه، بدره ".

وقالت الراقصة الاستعراضية بدرة،:" انا موجودة في مصر عشان اعمل فلوس".

وتحدث رامز جلال عن بدرة وجوهرة، :" معانا النهاردة فخر الصناعة التشيلية عليها حتة عود والتانية من موسكو قمر وصاروخ".

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي،وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصرزيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر،ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.