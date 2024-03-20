منهم مصر .. بلينكن يجتمع مع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة غدًا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأنه من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول عربية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة غدا الخميس.

وسيجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية وقطر والأردن والإمارات ومسؤول فلسطيني كبير مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة غدًا الخميس، بحسب مذكرة لوزارة الخارجية المصرية.

وفي إطار جهود التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مدينة جدة السعودية اليوم الأربعاء لإجراء مزيد من المناقشات حول الحرب في القطاع المحاصر.

وتعد هذه الزيارة السادسة لبلينكن إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر الماضي.