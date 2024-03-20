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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. قطر تعلن تثبيت أسعار الفائدة

قطر
قطر

أعلن البنك المركزي القطري، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.75% للإيداع و6.25%  للإقراض.

وجاء هذا القرار بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم، تثبيت أسعار الفائدة أيضا.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنه ثبت أسعار الفائدة الأمريكية عند النطاق 5.25 -5.5% للمرة الخامسة على التوالي.

وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي، في نطاق 5.25٪ -5.50٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001.

وجاء في البيان الآن: "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2٪".

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