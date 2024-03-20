بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. قطر تعلن تثبيت أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي القطري، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.75% للإيداع و6.25% للإقراض.

وجاء هذا القرار بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم، تثبيت أسعار الفائدة أيضا.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنه ثبت أسعار الفائدة الأمريكية عند النطاق 5.25 -5.5% للمرة الخامسة على التوالي.

وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي، في نطاق 5.25٪ -5.50٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001.

وجاء في البيان الآن: "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2٪".