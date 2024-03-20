رسميًا .. الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أنه ثبت أسعار الفائدة الأمريكية عند النطاق 5.25 -5.5% للمرة الخامسة على التوالي.

وفي وقت سابق، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تثبيت سعر الفائدة عند 5.5% كما كان متوقعًا.

قرار من الفيدرالي الأمريكي

وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي، في نطاق 5.25٪ -5.50٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001.

وجاء في البيان الآن: "لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2٪".

وأكد أنه لن يبدأ في خفض أسعار الفائدة حتى يرى مزيدًا من التقدم في عودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.