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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

عودة حنان ترك إلى الفن بعد 12 سنة غياب .. هل كلام خالد يوسف السبب؟

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف والفنانة حنان ترك

عودة حنان ترك إلي الفن .. تفاجأ الوسط الفني برجوع الفنانة حنان ترك إلي الوسط الفني، في موسم رمضان 2024، عقب غياب دام 12 عامًا باعتزالها للفن.

عودة حنان ترك إلى الفن

وكشفت الفنانة حنان ترك، عن مشاركتها في بطولة مسلسل كرتون بعنوان "صدق رسول الله"، ويتناول قصة حياة الإمام البخاري، ويُعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، على إحدى القنوات الفضائية.

ويعد مسلسل "صدق رسول الله" العمل الذي عادت به الفنانة حنان ترك إلي الوسط الفني، في موسم دراما رمضان 2024، وذلك عقب قرار اعتزالها الفن عام 2012.

مسلسل "صدق رسول الله"

مسلسل “صدق رسول الله” هو عمل كارتون عن "حياة الإمام البخاري"، وهو من بطولة الفنانة حنان ترك ومحسن محيي الدين، سيناريو فداء الشندويلي وإخراج مصطفى الفرماوي، ويعرض علي قناة النهار. 

ونشرت الفنانة حنان ترك، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورًا من كواليس العمل، وعلقت علي الصور كاتبة: "بفضل الله (صدق رسول الله)".

آخر أعمال حنان ترك

وكان آخر أعمال حنان ترك قبل الاعتزال مسلسل "الأخت تريز"، من إنتاج عام 2012، ثم أعلنت بعد هذا المسلسل اعتزالها الفن أثناء حلولها ضيفة على الهواء مباشرة في برنامج "أنا والعسل"، الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان وكان هذا آخر لقاء تليفزيوني لها.  

ومن أنجح أعمال الفنانة حنان ترك، مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" بطولة  الفنان القدير نور الشريف، وأفلام المخرج الكبير يوسف شاهين، و"سهر الليالي"، و"جاءنا البيان التالي" أمام محمد هنيدي، و"الحياة منتهى اللذة "مع زينة ومنه شلبي.

حنان ترك حالة ميئوس منها

وفي سياق متصل، علق المخرج خالد يوسف، علي اعتزال الفنانة حنان ترك، خلال استضافته في برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة "القاهرة والناس".

وقال خالد يوسف، تعليقًا علي صورة الفنانة المعتزلة حنان ترك: "باقولها إزاي اعتزلتي؟ موهبة كبيرة وخسارة، وأنا مش مقتنع باللى قالتهولي بشأن اعتزالها، حاولت معاها كتير علشان ترجع للتمثيل ولكنها حالة ميئوس منها ودماغها ناشفة".

وأضاف المخرج خالد يوسف: "حنان عشرة عمري، واتناقشت معاها كتير في قضية الفن والاعتزال والحجاب، لكن بتقفل الكلام دايمًا بـ أنا سعيدة كده.. فخلاص هي سعيدة كده براحتها".

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