اقتصادي جدا.. طريقة عمل الجلاش المورق بدون لحمة وبيض

اذا كنتي تودين تقديم الجلاش بطريقة موفرة نقدم لكي اليوم طريقة عمل الجلاش الاقتصادي بدون بيض للشيف فريدة





المقادير

٢٥٠ جبنة بيضاء أو أي نوع جبنة

٢ بصلة كبيرة - ١٠٠ جرام

١ فلفل رومي - ٤٠ جرام

كوب مرقة - ٢٥٠ جرام

١٠٠ جرام زبدة - ٠.٥ كوب

٠.٥ ملعقة صغيرة فلفل أسود-٥جرام

١ ملعقة صغيرة ملح - ٧ جرام

١ لفة جلاش - ٥٠٠ جرام

٣ ملعقة كبيرة زيت - ٤٥ جرام





الحشو ( _طماطم _ فلفل الالوان _ زيتون او جبنة شيدر أو جبنة رومى _جبنة موزاريلا )



تدهن صنية بالسمنة جيدا ونضع 8 ورقات جلاش وبين كل طبقة والتانية بدهن سمنة او زبدة ثم الحشو ثم 8 ورقات جلاش وتدهن سمنة كوب لبن ورشة ملح وفلفل اسود وادخلها لتكملة النضج