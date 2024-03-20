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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

دفاع النواب : قواتنا المسلحة الدرع والسيف لحماية مصر والحفاظ على حدودها

النائب خالد طنطاوى
النائب خالد طنطاوى

أشاد النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن والقومى بمجلس النواب بحرص  الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركة قادة القوات المسلحة فى حفل الإفطار السنوي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان مؤكداً أن الرئيس السيسي عبر عن كل المصريين وبجميع انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية عندما أعرب تقديره لجهود القوات المسلحة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين ودعم ركائز الامن الوطني المصري.


وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن قواتنا المسلحة المصرية الباسلة كانت ولاتزال وستظل هى الدرع والسيف لحماية مصر وشعبها والحفاظ على جميع حدودها موجهاً تهنئة قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ولجميع القيادات والضباط والجنود بالقوات المسلحة بمناسبة بذكرى انتصار العاشر من رمضان .


وكان الرئيس السيسي خلال هذا الاحتفال قد وجه التحية لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم، مؤكدا ان الدولة لم تنس شهداءها وأن الشعب المصري يقدر الجهود والتضحيات التي تقدمها القوات المسلحة لحماية مصر.

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